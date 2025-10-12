Feria de goles y volteretas en Comitán

La Universidad del Sureste (UDS) FC se impuso 4-3 a Pijijiapan FC en espectacular duelo de la fecha 6 de la Liga TDP (Grupo 2), celebrado en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez.
- Nacional
- Chiapas
- Deportes
- Gente
- Reporte 4
- Ver Más
La Universidad del Sureste (UDS) FC se impuso 4-3 a Pijijiapan FC en espectacular duelo de la fecha 6 de la Liga TDP (Grupo 2), celebrado en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez.
Octubre 11 l
Octubre 10 l 9 Visitas
Octubre 10 l 9 Visitas