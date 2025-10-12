﻿﻿
Feria de goles y volteretas en Comitán

Octubre 12 del 2025
UDS FC terminó por imponerse en su cancha y se mantiene con buen paso en el certamen. Cortesía
La Universidad del Sureste (UDS) FC se impuso 4-3 a Pijijiapan FC en espectacular duelo de la fecha 6 de la Liga TDP (Grupo 2), celebrado en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez. 




﻿