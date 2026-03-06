FGE de Tabasco reporta nueva fosa clandestina

Villahermosa.- Tras la ejecución de una orden de cateo emitida por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Centro, aunque sin precisar la localidad en la que fue localizada.

La corporación policiaca refirió que fue a través de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigación de los Delitos de la Desaparición Forzada de Personas, siendo el tercer sitio de inhumación ilegal encontrado en fechas recientes.