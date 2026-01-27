FGR reporta exceso de velocidad en accidente del Tren

México.- La fiscal general Ernestina Godoy informó que el Tren Interoceánico, que se descarriló el 28 diciembre del 2024, iba a exceso de velocidad.

La titular de la Fiscalía General de la República refirió que los expertos revisaron la "caja negra" para determinar cuál fue la causa del siniestro.

De acuerdo con Godoy, la velocidad autorizada con la que debía circular el Tren Interoceánico de carga era de 45 km/h, mientras que con pasajeros era de 50 km/h, sin embargo, el peritaje realizado determinó que la locomotora iba a 65 km/h.