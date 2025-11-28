FGR requiere transformación para el bien de México

México.- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que la Fiscalía requiere de una transformación y que sea más transparente "para el bien de México".

La jefa del Ejecutivo señaló que será la o el nuevo fiscal quien defina las prioridades al frente de la institución, pero consideró que dentro de estas deberían de estar el concretar órdenes de aprehensión sobre diversas denuncias de delincuencia organizada y de cuello blanco, así como el combate al contrabando de combustible, pues indicó que esto ayudará a pacificar al país.