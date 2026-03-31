Fiscalía confirma restos del hijo de Ceci Flores

Hermosillo.- Con el alma expuesta, Ceci Patricia Flores Armenta pronunció las palabras que ninguna madre quisiera decir. Afuera de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en Sonora, confirmó lo que durante años temió: los restos hallados recientemente corresponden a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha.

"Con el corazón destrozado... hoy tengo que dar una noticia que ninguna madre quisiera dar", expresó mientras esperaba recibir los restos. La prueba de ADN, realizada tras un complejo proceso científico, confirmó la identidad.