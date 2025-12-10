Fortalece Paquete Fiscal 2026 las acciones y políticas humanistas de ERA: María Mandiola

La LXIX Legislatura aprobó el Paquete Fiscal 2026. En este sentido, la presidenta de la Comisión de Hacienda, María Mandiola, aseveró que “hoy damos un paso muy importante para avanzar en el fortalecimiento de las acciones y políticas humanistas puestas en marcha por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, desde el primer día de su gestión”.

María Mandiola señaló que los resultados de las políticas estatales son palpables, “se reflejan en mayores índices de seguridad, en calles, colonias, comunidades, carreteras, municipios y regiones enteras que han recobrado la paz. El balance que encontramos en las finanzas públicas es el de una sociedad con un compromiso creciente y una participación cada vez más proactiva”.

La diputada de Morena destacó la importancia de las disposiciones que se establecen para mantener los niveles de capacidad financiera orientada al desarrollo económico y las mejoras en la infraestructura productiva y social, “la construcción de dichas capacidades se refleja claramente en el Dictamen sobre el Presupuesto de Egresos 2026. Un presupuesto con corazón, con orientación y con una vocación profundamente humanista”.

Reiteró que es un presupuesto “pensado especialmente en quienes más lo necesitan, con recursos en favor de la alimentación, los comedores comunitarios, la salud, la vacunación, y los derechos de nuestros pueblos indígenas. Un presupuesto que impulsa la infraestructura en obras que han sido anheladas por décadas, y mejoras al entorno de las y los chiapanecos. Un presupuesto con perspectiva de género, porque la igualdad y los derechos de las mujeres en Chiapas son Política de Estado”.

La diputada local del distrito 2 por Morena indicó que “por eso la sociedad participa, por eso las y los chiapanecos dan un paso hacia adelante en la confianza que depositan al contribuir al erario público, porque en el corazón de la transformación humanista se encuentra la política de Cero Corrupción. Esa es la esencia de las finanzas públicas estatales, esa es la mística y el principio fundamental que nuestro gobernador ha hecho prevalecer en todo momento”.

Mandiola dijo que “cuando se erradica la corrupción, los recursos rinden más. Cuando se pone un alto a las malas prácticas, los resultados se multiplican. Y cuando se fortalecen las instituciones para garantizar la integridad y la honestidad, cada peso en el presupuesto se refleja en avances y beneficios sociales. Avances y beneficios que permiten superar retos y mejorar la vida de las y los chiapanecos”.

La diputada detalló que “se trata de una propuesta integral con visión de futuro y con responsabilidad en términos del cuidado de la economía, el medio ambiente y los ingresos de la población, que parte de la responsabilidad financiera y la convicción humanista para seguir dándole a Chiapas los resultados que merece”.

Mandiola enfatizó que las bases que plantea tanto el Presupuesto de Egresos como el Paquete Fiscal 2026, permiten abrir paso hacia una nueva fase de transformación humanista, “una fase en la cual se prioriza el desarrollo y se busca profundizar las políticas públicas que han dado éxito; contar con las capacidades financieras necesarias para seguir respondiendo a las expectativas de las y los chiapanecos”.

Por último, Mandiola dijo que “este presupuesto busca fortalecer el avance en los resultados que Chiapas espera, para brindarle a nuestro gobierno y a nuestro gobernador el respaldo legislativo para materializar las esperanzas y las aspiraciones del proyecto humanista que compartimos. Un Chiapas próspero, productivo y en paz: ejes rectores que deben continuar, con valentía y con palabra cumplida, por el bien de todas y todos”.