Futuro de seguridad depende de fortalecer a policías

Septiembre 02 del 2025
El titular de la SSPC durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública 2025. El Universal
México.-  Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el futuro de la seguridad en México depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, porque el 96 % de los delitos pertenecen al fuero común.

Al participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los gobernadores de las 32 entidades, García Harfuch destacó la Estrategia Nacional de Seguridad y una reducción del 25 % en los homicidios dolosos.

