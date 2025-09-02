Futuro de seguridad depende de fortalecer a policías

México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el futuro de la seguridad en México depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, porque el 96 % de los delitos pertenecen al fuero común.

Al participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los gobernadores de las 32 entidades, García Harfuch destacó la Estrategia Nacional de Seguridad y una reducción del 25 % en los homicidios dolosos.