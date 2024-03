Gálvez no vivirá en Palacio Nacional

"Qué maravilla vivir en un país donde tú puedas ser un ser humano común y corriente, irte a tu trabajo de presidenta y regresar a tu casa", dijo Xóchitl este lunes. El Universal

México.- "Como presidenta de la República no viviré en Palacio Nacional porque no me siento un emperador", aseguró la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, quien señaló que lo ideal, "si tuviéramos un nivel óptimo de seguridad pública", sería que la presidenta viviera en su casa y saliera a trabajar como cualquier persona.

En las circunstancias actuales del país consideró que, como jefa del Ejecutivo, podría habitar la cabaña que mandó a construir el expresidente Vicente Fox en Los Pinos, que es mucho más grande que su casa.