Gálvez rechaza causar daño moral a Carlos Imaz

México.- La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, asistió el jueves a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para presentar un escrito de defensa, luego de que el exjefe delegacional en Tlalpan, Carlos Imaz, la demandó por presunto daño moral, al hacer alusión, en uno de los debates presidenciales de 2024, al video en el que aparece recibiendo dinero en efectivo del empresario Carlos Ahumada.

Xóchitl Gálvez aseguró que lo que Imaz quiere es una indemnización económica y censurarla porque sus videos en redes sociales en los que critica al régimen morenista se han vuelto muy virales.