Garantiza Harfuch investigación contra funcionarios

México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que serán investigados todos los funcionarios públicos cuando haya indicios de que cometieron un delito, sin importar el partido político.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 27 de mayo en Palacio Nacional, García Harfuch destacó diversas acciones con el fortalecimiento de la estrategia nacional de seguridad como una disminución preliminar de 49 % en el promedio diario nacional de homicidio doloso.



