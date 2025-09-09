García Harfuch advierte: no habrá impunidad en caso de huachicol fiscal









El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se aseguraron 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, y se detuvo a 14 personas vinculadas al mercado ilícito de combustibles, entre ellas empresarios, servidores públicos y mandos de la Marina. Subrayó que el caso demuestra el compromiso de la Estrategia Nacional de Seguridad y reiteró que no habrá impunidad.





Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto "F" y a nueve marinos más, acusados de delincuencia organizada con fines de delitos relacionados con hidrocarburos. Los señalados enfrentarán prisión preventiva justificada y un plazo de seis meses de investigación, luego de que la FGR acreditara que facilitaron la entrada ilegal de millones de litros de diésel al país.