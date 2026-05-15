Gerardo Mérida y Enrique Díaz detenidos en EUA

México.- Tras las acusaciones que Estados Unidos hizo contra el ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, este viernes 15 de mayo se confirmó la detención de dos de sus funcionarios, así como que Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas y las de algunos de sus familiares.

El Departamento de Justicia confirmó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya compareció en una corte de EE. UU. mientras que Enrique Díaz Vega se entregó en el país vecino.