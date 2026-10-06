Gobierno alista apertura de 12 mil 750 consultorios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a partir de enero de 2027 inicia la apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) en los lugares más apartados y en las ciudades de los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar, con el objetivo de que cualquier mexicana y mexicano pueda atenderse en estos espacios sin importar su derechohabiencia, disminuyendo así la saturación en los Centros de Salud.



