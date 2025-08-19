Gobierno lanza Rutas de la Salud para garantizar medicamentos en todo el país









El gobierno federal puso en marcha este martes 19 de agosto la estrategia Rutas de la Salud, cuyo propósito es garantizar el suministro suficiente de medicinas en los centros de salud del IMSS-Bienestar. El plan busca que cada paciente reciba al menos un mes de tratamiento gratuito y que las clínicas cuenten con un stock homogéneo de fármacos, principalmente para atender enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.





De acuerdo con Alejandro Svarch, la iniciativa estandariza el inventario y mejora la logística de distribución, de modo que cualquier paciente, sin importar la clínica a la que acuda, pueda acceder a los mismos medicamentos. Con ello, las autoridades federales pretenden reducir la escasez, optimizar la atención y fortalecer la confianza en el sistema público de salud.