﻿﻿
SÍGUENOS

Hallan documentos de la narconómina de El Mencho

Febrero 26 del 2026
Oseguera Cervantes también soltaba dinero en conceptos de halcones. Cortesía
Oseguera Cervantes también soltaba dinero en conceptos de halcones. Cortesía

México.-  La "narconómina" a la que tuvo acceso El Universal da cuenta de los sueldos que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", pagaba a sus halcones, sicarios, lugartenientes y, presuntamente, los sobornos que entregaba a autoridades.

El control de sus gastos está detallado en diversas hojas hechas a mano o a computadora en las que se documentó los cientos de miles de pesos que pagó bajo diversas claves.

De acuerdo a una "Lista de muchachos", se desglosa en puesto, nombre y sueldo.

﻿