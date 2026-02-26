Hallan documentos de la narconómina de El Mencho

México.- La "narconómina" a la que tuvo acceso El Universal da cuenta de los sueldos que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", pagaba a sus halcones, sicarios, lugartenientes y, presuntamente, los sobornos que entregaba a autoridades.

El control de sus gastos está detallado en diversas hojas hechas a mano o a computadora en las que se documentó los cientos de miles de pesos que pagó bajo diversas claves.

De acuerdo a una "Lista de muchachos", se desglosa en puesto, nombre y sueldo.