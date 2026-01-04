Hallan sin vida a empresario tequilero

Guadalajara.- Después de ser privado de la libertad por un grupo de personas armadas, el empresario tequilero, Adrián Corona, fue localizado sin vida a un costado de la carretera Tonaya-Puerto Vallarta.

De acuerdo con información de autoridades de Jalisco, el pasado 27 de diciembre, el empresario, presidente del Grupo Corona, dedicado a la comercialización de tequila, mezcal y bebidas alcohólicas, viajaba hacia Puerto Vallarta con su familia cuando fue interceptado por un comando a la altura del crucero Los Volcanes, en el municipio de Atenguillo.