Han entregado 28 millones de medicinas: Svarch

México.- El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que del 19 al 30 de agosto, por medio de las Rutas de la Salud han entregado 28 millones de medicamentos en centros de salud y hospitales del país.

Durante la mañanera del martes de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Svarch Pérez explicó que los medicamentos entregados han sido dirigidos a 8 mil 61 centros de salud. Además de 578 hospitales abastecidos con medicamentos, así como 11 mil 364 kits médicos.