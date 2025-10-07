Harfuch resalta acciones contra robo de combustible

México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la estrategia de seguridad implementada en lo que va del año de gobierno para atacar a los grupos de la delincuencia.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional, García Harfuch presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y expuso acciones estratégicas para garantizar la paz y reducir la criminalidad, proteger a las familias y combatir la impunidad.