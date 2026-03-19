Hay demandas de CNTE que no se pueden cumplir

México.- Ante la exigencia de la CNTE de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender sus demandas o de lo contrario advirtieron que se movilizarán durante el Mundial 2026, la mandataria afirmó que hay mesas de diálogo, pero hay demandas que no se pueden cumplir por un tema presupuestal.

En Palacio Nacional, destacó que el año pasado se aumentó el salario del magisterio en 10 % y se entregaron un millón de plazas, las cuales, recordó, se habían negado en la reforma educativa del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.