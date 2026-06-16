Hay reducción de 46 % en homicidios dolosos: CSP

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la disminución del 46 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos, lo cual es posible gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad y a la honestidad, por ello hizo un reconocimiento al trabajo del Gabinete de Seguridad a quienes describió como servidores públicos excepcionales que quieren a México y a su pueblo.



