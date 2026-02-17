Hay vacunas suficientes contra el sarampión

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión tiene el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación, por ello, la meta es llegar a 2.5 millones de dosis aplicadas a la semana; por lo que aseguró que hay suficientes vacunas, de las que a la fecha se han aplicado más de 16 millones, y tan solo de la semana del 7 al 13 de febrero, se aplicaron casi 1.7 millones de biológicos.