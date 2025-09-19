﻿﻿
SÍGUENOS

Hernán Bermúdez Requena comparece ante juez

Septiembre 19 del 2025
Ya tuvo una audiencia inicial ante un juez de Control por los delitos cometidos. Cortesía
Ya tuvo una audiencia inicial ante un juez de Control por los delitos cometidos. Cortesía

México.-  El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán, Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", compareció ayer por la tarde por videoconferencia ante el juez de Control de la Región Nueve, que giró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, misma que se le cumplimentó a su llegada a Toluca, reportaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

﻿