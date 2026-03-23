Histórico: dan títulos de concesión de agua

México.- En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, y a través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo entrega, en un hecho histórico, de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, por lo que ya no tendrán que pagar a terceros que la comercializaban para beneficio personal y garantiza el abasto del agua para los próximos 30 años, como resultado de la nueva Ley Nacional de Aguas, que tiene como objetivo erradicar los privilegios.