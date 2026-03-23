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Histórico: dan títulos de concesión de agua

Marzo 23 del 2026
En el marco del Día Mundial del Agua, Sheinbaum Pardo hizo entrega de títulos de concesión. Cortesía
En el marco del Día Mundial del Agua, Sheinbaum Pardo hizo entrega de títulos de concesión. Cortesía

México.-  En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, y a través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo entrega, en un hecho histórico, de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, por lo que ya no tendrán que pagar a terceros que la comercializaban para beneficio personal y garantiza el abasto del agua para los próximos 30 años, como resultado de la nueva Ley Nacional de Aguas, que tiene como objetivo erradicar los privilegios.

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