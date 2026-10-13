Homicidios dolosos disminuyen 52 % en dos años: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en dos años de trabajo de su gobierno y gracias al Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos disminuyeron 52 por ciento (%), al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, es decir, 45 homicidios menos diarios, siendo el septiembre más bajo desde 2015. Además, resaltó que los delitos de alto impacto se redujeron en 36 por ciento y el robo en las tiendas Oxxo en 15 por ciento.



