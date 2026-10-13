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Homicidios dolosos disminuyen 52 % en dos años: CSP

Octubre 13 del 2026
La presidenta encabezó la conferencia matutina de este martes. Cortesía
La presidenta encabezó la conferencia matutina de este martes. Cortesía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en dos años de trabajo de su gobierno y gracias al Gabinete de Seguridad, los homicidios dolosos disminuyeron 52 por ciento (%), al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, es decir, 45 homicidios menos diarios, siendo el septiembre más bajo desde 2015. Además, resaltó que los delitos de alto impacto se redujeron en 36 por ciento y el robo en las tiendas Oxxo en 15 por ciento.


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