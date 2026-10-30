Hospitales en 19 entidades recibirán 47 equipos médicos

A través de un enlace de Palacio Nacional al almacén central del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Vallejo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de la distribución de 47 equipos médicos especializados que serán enviados a 39 hospitales de 19 entidades del país, como parte del programa emergente de 12 acciones que se implementará en 120 días para mejorar la atención a derechohabientes y las condiciones de las y los trabajadores del IMSS.



