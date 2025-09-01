Hugo Aguilar llama a confiar en la nueva Suprema Corte antes de tomar protesta





A pocas horas de asumir como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar invitó a la ciudadanía a confiar en el trabajo del nuevo pleno, que busca consolidar un tribunal distinto. Confirmó que todos los órganos previstos en la reforma al Poder Judicial, incluidos la Corte, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina, entrarán en funciones este lunes.





Previo a la ceremonia, se colocó un arco floral en la entrada principal con la leyenda "Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo", mientras integrantes de pueblos indígenas llegaban para mostrar su apoyo. Elementos de la SSC resguardan las inmediaciones del edificio de la Corte en la Ciudad de México.