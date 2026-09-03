Icela y Harfuch recorren Centro de Alerta de Búsqueda

México.- Los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recorrieron el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

Ambos funcionarios destacaron la coordinación y tecnología para la búsqueda de personas desaparecidas. Además, resaltaron que las autoridades trabajan en este centro de forma coordinada para atender las 24 horas, los siete días de la semana, los reportes para la localización de personas desaparecidas.



