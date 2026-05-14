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Impulsa Sheinbaum obras hidráulicas en todo México

Mayo 14 del 2026
Se destinan cerca de 12 mil mdp para evitar inundaciones: presidenta. Cortesía
Se destinan cerca de 12 mil mdp para evitar inundaciones: presidenta. Cortesía

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se destinan cerca de 12 mil millones de pesos (mdp) en acciones para evitar inundaciones con el objetivo de proteger la vida de las personas, además de que el Gobierno de México realiza 23 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento en dos mil 300 municipios, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

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