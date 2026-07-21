IMSS fortalecerá su red hospitalaria

México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que se avanza en una de las estrategias de fortalecimiento de infraestructura médica más importantes de su historia, con la construcción y puesta en operación de 47 hospitales durante el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De ellos, siete ya operan y 21 se encuentran en proceso de construcción, mientras que 10 abrirán durante los próximos 10 meses.



