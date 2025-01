Las escuelas afiliadas cumplieron con el registro ante la FMTKD durante el congreso estatal. Cortesía

Durante el Congreso Anual y Apertura de Afiliación de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD), celebrado recientemente en Tuxtla Gutiérrez y liderado por el profesor Williams de León Molina junto con el comité ejecutivo estatal, el Instituto Deportivo Profesional de Tae Kwon Do (Indeprof) cumplió con su registro de afiliación ante la Federación Mexicana de Tae Kwon Do (FMTKD).