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INE obtiene certificación para voto electrónico

Mayo 24 del 2026
La validación es por la protección de la información durante todo este proceso de cómputo. Cortesía
La validación es por la protección de la información durante todo este proceso de cómputo. Cortesía

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) obtuvo la certificación internacional ISO/IEC 27001:2022, emitida por Global Certification Bureau S.A., que acredita estándares de calidad y seguridad para poder validar elecciones en urna electrónica.

La certificación del Protocolo de Cómputo y Generación de Resultados del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) tiene vigencia del 21 de mayo de 2026 al 20 de mayo de 2029, de acuerdo con la gestión realizada por la Dirección de Seguridad y Control Informático (DSCI) de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del Instituto.


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