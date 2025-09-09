Informa Eduardo Ramírez desbordamiento de río y derrumbe de cerro en La Concordia. En sus redes sociales el gobernador de Chiapas publicó el siguiente mensaje:

La Dirección de Rescate Aéreo y el equipo de respuesta inmediata de la Secretaría de Protección Civil se dirige de inmediato a Nuevo Tenejapa de la Comunidad Nuevo Paraíso de La Concordia, para atender la emergencia provocada por el desbordamiento de un río y el derrumbe de un cerro. Las autoridades están trabajando rápidamente para garantizar la seguridad de la población y brindar asistencia a las personas afectadas.