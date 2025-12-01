Inicia registro para Pensiones del Bienestar del 1 al 13 de diciembre









Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, presentó el calendario oficial para el registro a la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, cuyo proceso se llevará a cabo del 1 al 13 de diciembre, de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. El registro se organiza de acuerdo con la inicial del primer apellido, tal como muestra el calendario difundido por la dependencia. Los módulos estarán abiertos en todo el país y pueden ser ubicados en la plataforma gob.mx/bienestar.





Montiel recordó que la Pensión Mujeres Bienestar aplica a partir de los 60 años, mientras que la Pensión de Adultos Mayores corresponde a personas de 65 años o más. Este lunes deben acudir quienes tengan apellidos que inicien con A, B o C, mientras que el resto de las letras se distribuirá en los días posteriores hasta concluir el 13 de diciembre.