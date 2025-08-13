Inicia Summer Basketball Camp 2025

Con la participación de 85 promesas del Basquetbol ,provenientes de Nuevo León, Yucatán, Oaxaca y 14 municipios de Chiapas, la Academia Gigantes de Tuxtla inauguró este lunes 11 de agosto el Summer Basketball Camp 2025. El evento, que tendrá una duración de nueve días, en las instalaciones de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Profesor Pedro Reynol Ozuna Henning (Enlef), ofrece una experiencia que combina entrenamiento técnico y desarrollo personal.











