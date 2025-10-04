﻿﻿
Iniciaron trabajos para traer niños palestinos a México

Octubre 04 del 2025
Nadya Rasheed, embajadora de Palestina en México, aseguró que se ha comenzado a trabajar con el gobierno y con legisladores, entre ellos el senador Gerardo Fernández Noroña, para traer infancias palestinas a nuestro país.

 

