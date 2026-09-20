Injerencia significa violencia: Sheinbaum

Desde Culiacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, a partir de la próxima semana, el Gabinete del Gobierno de México acudirá a Sinaloa a otorgar atención directa a los sinaloenses y refrendó todo el respaldo al gobierno estatal.

"Y siempre vamos a apoyar a todo Sinaloa, en los momentos difíciles se sale juntos y juntas, aquí lo más importante es unión entre pueblo y gobierno, no puede haber división entre pueblo y gobierno, yo lo digo de una manera: gobierno y pueblo unido jamás será vencido", afirmó desde la Feria Ganadera, como parte de su recorrido Honestidad y Resultados en Sinaloa.