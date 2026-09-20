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Injerencia significa violencia: Sheinbaum

Septiembre 20 del 2026
La injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia, expresó tajante la presidenta. Cortesía
La injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia, expresó tajante la presidenta. Cortesía

Desde Culiacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, a partir de la próxima semana, el Gabinete del Gobierno de México acudirá a Sinaloa a otorgar atención directa a los sinaloenses y refrendó todo el respaldo al gobierno estatal.

"Y siempre vamos a apoyar a todo Sinaloa, en los momentos difíciles se sale juntos y juntas, aquí lo más importante es unión entre pueblo y gobierno, no puede haber división entre pueblo y gobierno, yo lo digo de una manera: gobierno y pueblo unido jamás será vencido", afirmó desde la Feria Ganadera, como parte de su recorrido Honestidad y Resultados en Sinaloa.

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