Instan a transportistas al diálogo ante amago de paro

México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a no bloquear las vías de comunicación con la intención de evitar afectaciones a terceros, esto ante el amago de productores del campo y transportistas de un paro nacional para el próximo lunes 6 de abril.

Dicha dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseveró que se han atendido las demandas de estas agrupaciones, y los instó a continuar con el diálogo "para avanzar en soluciones duraderas que beneficien tanto a los sectores productivos como al conjunto de la sociedad".