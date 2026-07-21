Invertirán 181 mil mdp a infraestructura hospitalaria

México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, con una inversión estimada de 181 mil millones de pesos (mdp), al 2030 se realizarán 152 proyectos como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria: 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones, así como 55 sustituciones y mejoras mayores; con ello se pasará de 96 mil 966 a 106 mil 105 camas en seis años, lo que representa el número de crecimiento de camas más grande desde que se tienen datos.



