Investigación de huachicol fiscal no ha terminado

Septiembre 30 del 2025
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Cortesía
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Cortesía

México.-  "No, no se ha acabado la investigación —sobre robo de hidrocarburos—, va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata", aseguró Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

 

