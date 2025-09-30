Investigación de huachicol fiscal no ha terminado

México.- "No, no se ha acabado la investigación —sobre robo de hidrocarburos—, va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata", aseguró Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
