Ismael "El Mayo" Zambada se declara culpable en Nueva York y pagará 15 mil millones de dólares

Ante el juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado, como parte de un acuerdo con la fiscalía que le permitirá evitar un juicio y obtener beneficios procesales. El capo mexicano también se comprometió a pagar 15 mil millones de dólares, además de abrir la puerta a colaborar como testigo protegido del gobierno estadounidense.





Previo a este acuerdo, Zambada enfrentaba 24 cargos en tribunales de Estados Unidos: 17 en Nueva York y 7 en Texas. Aunque ya admitió su culpabilidad en la corte de Brooklyn, aún deberá responder por los procesos pendientes en El Paso, relacionados con narcotráfico, armas de fuego y lavado de dinero, como parte de los procedimientos legales en curso.