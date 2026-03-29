Itzel Castillo destaca avances de paridad

México.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó una investigación del Instituto Belisario Domínguez en la que se resaltan los avances para alcanzar la igualdad sustantiva y que han fortalecido la participación de las mujeres en cargos públicos.

Subrayó que México es uno de los pocos países en los que gobierna una mujer, cuenta con un Congreso de la Unión paritario y una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que la mayoría de sus integrantes son mujeres.