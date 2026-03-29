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Itzel Castillo destaca avances de paridad

Marzo 29 del 2026
Itzel Castillo recalca, basándose en investigación, el rol de las mujeres en la vida pública. El Universal
Itzel Castillo recalca, basándose en investigación, el rol de las mujeres en la vida pública. El Universal

México.-  La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó una investigación del Instituto Belisario Domínguez en la que se resaltan los avances para alcanzar la igualdad sustantiva y que han fortalecido la participación de las mujeres en cargos públicos.

Subrayó que México es uno de los pocos países en los que gobierna una mujer, cuenta con un Congreso de la Unión paritario y una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que la mayoría de sus integrantes son mujeres.

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