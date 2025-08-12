Jorge Pedrero, un genio detrás del volante

Con una trayectoria que supera las tres décadas al volante, el piloto chiapaneco Jorge Roberto Pedrero Zardain se perfila como el posible único representante del estado en la edición 2025 de la legendaria Carrera Panamericana, dentro de la categoría Turismo Producción. Su historia en el Automovilismo comenzó en 1993, año en el que debutó a bordo de un Chevrolet 1952, iniciando un camino que lo llevaría a competir con diversos modelos como Nissan 2000 GSR, VW Pointer, VW Golf y el emblemático Studebaker 1953.











