José Ángel Gurría, funcionario con pensión millonaria

México.- Luego de que se anunció que el próximo lunes enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo federal; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existen pensiones millonarias de exfuncionarios y exlíderes sindicales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).