Juan Diego Robles conquista el Spartathlon 2025

Septiembre 28 del 2025
Juan Diego Robles completó el Spartathlon 2025 con un tiempo de 35:15:27. Cortesía
El ultramaratonista chiapaneco Juan Diego Robles Jiménez, integrante del Club Trotamundos de Chiapas, cumplió con éxito uno de los retos más grandes de su trayectoria deportiva al completar el Spartathlon 2025, una de las competencias más exigentes del mundo, que une a los mejores corredores de ultradistancia. Este evento inició en Atenas y concluyó en Esparta, con un recorrido total de 245.3 kilómetros que pusieron a prueba su resistencia física y mental.




