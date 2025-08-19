Julio César ´C´, hijo de la leyenda del boxeo, recluido en penal de máxima seguridad en México









Julio César ´C´, alias "El Junior" e hijo del histórico boxeador Julio César Chávez, ya se encuentra en un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, tras ser detenido en Estados Unidos y entregado a México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó su ingreso al penal el 18 de agosto de 2025, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.





El excampeón mundial de peso mediano enfrenta acusaciones tanto en México como en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos. La FGR reveló que existía una orden de aprehensión en su contra desde 2023, mientras que en Estados Unidos había solicitado la residencia permanente por su matrimonio con Frida Muñoz, exnuera de Joaquín "El Chapo" Guzmán.