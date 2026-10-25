La 4T cree en los derechos del pueblo

En Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 931 viviendas del fraccionamiento Katania del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte de la meta del programa de Vivienda para el Bienestar, cuya meta en la entidad es de 82 mil nuevas casas que se realizarán en conjunto con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para garantizar el acceso a este derecho al pueblo de México.



