LA ALIANZA MORENA–PT–PVEM ES UN HECHO, PRESENTAREMOS NUESTRO ACUERDO DE COALICIÓN ESTA SEMANA PARA CDMX, JALISCO, TABASCO Y YUCATÁN: MARIO DELGADO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que esta semana las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México anunciarán su acuerdo de coalición en la Ciudad de México, en Jalisco, en Tabasco y en Yucatán, donde los periodos de precampaña inician el próximo 5 de noviembre. "Necesitamos registrar nuestro convenio de coalición ante la autoridad electoral antes del 5 de noviembre y así será".

En conferencia de prensa, el dirigente morenista adelantó que el próximo 19 de noviembre los tres institutos políticos también firmarán el acuerdo de coalición a nivel nacional: "para la presidencia de la República, para el Senado y para la Cámara de Diputados. Habrá un evento de los tres partidos con la doctora Claudia Sheinbaum para firmar el acuerdo y al mismo tiempo registrarla como nuestra precandidata".

Asimismo, aseguró que habrá claridad y transparencia tanto en el anuncio de los resultados de las encuestas, como en la aplicación del criterio de paridad para definir a las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

"Tomamos 10 días más [para hacer el anuncio] porque queremos que haya mucha claridad no sólo en las encuestas, sino en la regla de paridad. No queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura. No queremos que se repita lo que pasó con [Ricardo] Mejía Berdeja en Coahuila. El partido tendrá que ser muy transparente y que haya claridad en esta regla", subrayó.

Mario Delgado recordó que, con el fin de evitar otro "Berdejazo", todas y todos los aspirantes firmaron de conformidad que se aplicaría un criterio para garantizar que haya cinco candidatas. "Queremos vacunarnos de que no haya ´Berdejazos´ y por eso tiene que haber mucha claridad en la regla de género. Todos los aspirantes firmaron de conformidad que se iba a aplicar una regla para garantizar cinco candidatas mujeres".

Por otro lado, señaló que el 27 de octubre pasado se publicó la convocatoria para las y los aspirantes a diputaciones federales o senadurías de mayoría relativa, cuyos registros serán del 1 al 3 de noviembre y el anuncio de resultados se hará a más tardar el 18 de enero de 2024. Asimismo, los registros para diputaciones y senadurías plurinominales tendrán lugar del 20 al 25 de noviembre.

"El 1, 2 y 3 de noviembre tendrán que inscribirse y vamos a ir resolviendo conforme se vayan haciendo las encuestas. Ya en esta semana quien tenga aspiraciones tendrá que manifestarlo; tendrá que registrarse en línea. [...] A más tardar el 18 de enero debemos tener ya todos nuestros candidatos: los 300 diputados [y] los 64 senadores, por las dos fórmulas que se registran", puntualizó.

El presidente de Morena aclaró, además, que en la convocatoria hay dos excepciones. En primer lugar, en las nueve entidades que eligen gobierno se pospuso la convocatoria al Senado para garantizar que aquellos cuadros que no resulten coordinadores estatales puedan participar en el proceso para la Cámara alta. "Vamos a esperar a que se resuelva quién va a ser el coordinador a nivel estatal y después de eso vendrán las inscripciones para el Senado en esas nueve entidades". En segundo lugar, se estableció una prórroga para los aspirantes a diputados y senadores en Guerrero luego de la emergencia ocasionada por el huracán "Otis". Los registros en este caso tendrán lugar del 15 al 17 de noviembre.

Igualmente, precisó que esta semana se publicará una convocatoria "madre" para los procesos de diputaciones locales y presidencias municipales que se renuevan en 2024. "Vendrá dividido en distintos bloques a partir de los tiempos para la precampaña que establezcan las constituciones locales".