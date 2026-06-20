La educación es un derecho, no un privilegio: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290. Acompañada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estudiantes y dos robots, anunció la creación de 200 mil nuevos espacios en educación media superior, la mandataria recorrió el plantel especializado en Inteligencia Artificial (IA), Robótica y Automatización.
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