La nueva Suprema Corte incorporará un bastón de mando indígena a su logotipo institucional









A partir del 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenará un logotipo renovado que incluirá, junto al tradicional águila juarista, un bastón de mando indígena como símbolo de autoridad y justicia. La decisión fue aprobada por los nuevos ministros y busca destacar el hecho histórico de que Hugo Aguilar Ortiz, indígena mixteco de Oaxaca, asumirá la presidencia del máximo tribunal durante los próximos dos años.





Previo a la toma de protesta en el Senado, los ministros electos participarán en una ceremonia tradicional de purificación y entrega del bastón de mando en el Zócalo capitalino, encabezada por comunidades originarias. Con este acto, señalaron, se busca consolidar un nuevo pacto de justicia y dignidad que acerque al Poder Judicial a toda la sociedad mexicana.