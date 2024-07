La transición de gobierno "será tersa": AMLO

El presidente reconoció que todavía falta mucho por hacer en el país. Espera que no haya daños por Beryl. Cortesía

México.- Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que en esta ocasión, como no había ocurrido hace tiempo, la transición de gobierno será "tersa, no habrá ningún sobresalto".

El mandatario consideró que la estabilidad económica es uno de los factores que contribuyen a este clima. Aunque reconoció errores (que no le corresponde a él mencionarlos, sino a la oposición), su sucesora, Claudia Sheinbaum, contará con bases sólidas: "que hay que pagar impuestos, que no se deben de condonar impuestos, eso es irreversible; que no se debe permitir la corrupción, irreversible".